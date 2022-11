Torino, Juric sfida la Sampdoria: “Loro con ottimi giocatori. Sanabria a gara in corso”

Conferenza stampa di vigilia per Ivan Juric , mister del Torino , in vista della gara contro la Sampdoria di domani. Il tecnico dei Granata ha presentato il match della 14^ giornata nel consueto appuntamento con i media.

MOMENTO - Parlando della sconfitta contro il Bologna nell'ultimo turno: "Ci sono momenti in cui i ragazzi non rendono oltre i loro limiti e quindi qui si creano dei problemi. Ma non è questione di motivazioni perché loro sono splendidi. Col Bologna è stata una questione di qualità". Juric ha poi parlato dei singoli: "Sanabria e Pellegri? Sanabria potrà essere della partita anche entrando dopo. Non penso lo metterò dall'inizio perchè si è allenato poco, ma durante la gara può essere utile. Per Pellegri non ci sono infortuni gravi, oggi proverà a correre, vediamo se sente dolore".