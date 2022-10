Torino, Juric: “Vogliamo vincere il derby con la Juventus. Out Sanabria e Pellegri”

Parla il mister Granata alla vigilia della gara contro i bianconeri in campionato.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Torino di Ivan Juric che domani affronterà la Juventus nel derby di campionato, match valido per la 10^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la sfida in conferenza stampa con la solita grinta che lo contraddistingue.

GARA - "Ci teniamo a fare una grande partita e questa volta cercare di vincere. L’anno scorso l’abbiamo sfiorata, ora la vogliamo trovare", ha detto Juric sulla partita. Poi sulla Juventus: "Avranno una forte emozione e caratteriale: l’ambiente spesso riesce a compattarsi e i giocatori danno in più. Non so se la sconfitta di Haifa sia buona o no per noi, certamente hanno grandissimi giocatori che non hanno reso. Ci sono tratti nei quali esprimono potenza, accelerazioni e qualità".

SQUADRA - Il mister Granata ha poi parlato del momento della sua squadra e anche degli indisponibili per la sfida di domani: "L’anno scorso abbiamo perso 9 punti, ora siamo già a -4. Dovevamo fare cinque gol in più e prenderne quattro in meno. Ora dobbiamo chiederci come mai ci sia questo trend, con la squadra che dovrebbe essere in un’altra posizione per le statistiche e invece non lo è”. Sui singoli: "Sanabria e Pellegri? Il primo ha un leggero affaticamento, non si è allenato e la vedo dura mentre il secondo ha una vecchia cicatrice che gli dà fastidio".

EX - Un passaggio anche su Bremer che ritroverà il Torino da ex: "Sicuramente è un top. Quando fai un salto di qualità così dal Toro alla Juve, che non è il massimo della vita, ma sono felice per lui. Guadagna molto di più e gioca la Champions. Voleva andare via l'anno prima e poi è diventato il miglior difensore della A".