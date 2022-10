Torino-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la decima giornata del campionato di Serie A.

Redazione ITASportPress

Torino-Juventus si gioca oggi, sabato 15 ottobre 2022 alle ore 18 per la decima giornata di Serie A. Derby della Mole importantissimo per entrambe le squadre che vivono momenti diversi ma con il solo obiettivo di trovare punti preziosi per la classifica.

Torino-Juventus, le ultime

Senza Sanabria, Pellegri e Ricci, mister Juric proverà a inventarsi una formazione in grado di fare male ai bianconeri. Dal canto suo, la Juventus di Allegri farà altrettanto puntando su due tra Vlahovic, Milik e Kean. Out per infortunio Di Maria.

I Granata sono reduci dal pareggio per 1-1 contro l'Empoli del precedente turno di campionato, la Juventus dal k.o. contro il Milan e dalla sconfitta inattesa in Champions League contro il Maccabi Haifa.

Probabili formazioni e dove vederla

Il derby della Mole tra Torino-Juventus si gioca sabato 15 ottobre 2022 allo stadio 'Grande Torino'. Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 18.00.

La partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' il derby della Mole sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Per chi volesse vedere la sfida del campionato di Serie A in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN. Essa è disponibile anche su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.