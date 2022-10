Torino-Juventus, le ultime dalle sedi

Per questa volta il derby della Mole vede sfavorita la Juventus tornata con le ossa rotta da Israele. Il Toro per sconfiggere il suo tabù, la Juve per tornare a respirare in un momento nero: domani alle 18 c'è il Derby della Mole. Allegri non avrà a disposizione Di Maria, che ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale (20 giorni di stop), e dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia Vlahovic-Kean (ma Milik resta in ballo per una maglia da titolare); Juric ritrova Ricci dal 1' in cabina di regia (qui le probabili formazioni della 10ª giornata). Posta in palio altissima su entrambi fronti, ma quello bianconero traballa su più fronti: mancare i primi quattro posti sarebbe un disastro economico, che andrebbe ad aggravare un quadro già drammatico. Dal 2018 il club ha investito oltre 500 milioni, ma il progetto di agganciare l'élite del calcio mondiale è naufragato. E ormai è gelo: la squadra contesta il ritiro e Allegri.