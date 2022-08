Torino-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Vittorie al primo turno per entrambe le squadre che cercheranno continuità anche nella seconda giornata. Il Torino di Juric sembra aver risolto, per ora, la grana Lukic, convocato e possibile titolare ma privato della fascia da capitano. In casa Lazio, invece, out il neo arrivato Maximiliano in porta dopo l'espulsione della prima gara. Certezze Immobile e Milinkovic per Sarri per guidare la squadra ad un altro risultato positivo.