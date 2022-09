Torino-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per il posticipo serale della quinta giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Torino-Lecce chiuderà la quinta giornata di Serie A. Il posticipo del lunedì metterà davanti i Granata di Juric e i salentini di Marco Baroni. Entrambe le formazioni cercano un risultato importante per dare una volta al proprio campionato.

Torino-Lecce, le ultime

Padroni di casa del Torino sono reduci dalla sconfitta contro l'Atalanta ma vantano sette punti in classifica. Il Lecce, dal canto suo, arriva alla gara in trasferta dal bel pari ottenuto contro il Napoli. Da capire quali saranno le scelte dei due allenatori per la sfida, ma andranno in campo senza dubbio le migliori formazioni possibili.

Probabili formazioni e dove vederla

Torino-Lecce, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, si giocherà lunedì 5 settembre 2022 allo stadio Olimpico Grande Torino. Calcio d’inizio programmato alle ore 20:45.

La sfida del Monday Night verrà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky. Nel primo caso sarà possibile seguire la sfida su moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Nel secondo, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202); Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Per chi volesse vedere la partita tra Granata e salentini in streaming potrà farlo sempre con DAZN e Sky Go anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook.

Una terza opzione è rappresenta da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky che offre anche la visione delle partite trasmesse dall’emittente satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

Di seguito le probabili formazioni della partita:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco.