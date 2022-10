Torino-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la dodicesima giornata di Serie A.

Torino-Milan si gioca oggi, domenica 30 ottobre 2022 alle ore 20.45 per la dodicesima giornata di Serie A. Big match serale che chiuderà le sfide domenicali con i Granata desiderosi di fare bene contro i campioni d'Italia in carica.

Momento positivo per entrambe le squadre con il Torino che arriva alla sfida di oggi dopo aver battuto l'Udinese in Friuli. Milan che ha vinto agevolemente contro il Monza nel turno precedente. Grande attenzione anche verso l'ex Pellegri, match winner per i Granata nella scorsa gara e che vorrà sicuramente fare bene anche contro il Diavolo.

Il posticipo domenicale di Serie A sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.