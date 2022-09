Torino, Paro: “Inter? Sappiamo come affrontarli. Sulla salute di Juric…”

Le parole del vice Juric alla vigilia del campionato.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Torino di mister Ivan Juric che, però, non dovrebbe essere della gara a causa di problemi di salute. Con la sua assenza, così come per il match precedente, in panchina dovrebbe esserci il suo vice Matteo Paro che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter di domani.

Sulle condizioni di Juric, Paro ha detto: "Sta facendo un controllo in questo momento, vediamo. Le cure stanno andando bene, lui sta meglio e vediamo cosa diranno i dottori. In questi giorni sono andato a casa sua con le dovute precauzioni, poi andavo in campo. Può vedere gli allenamenti, chiamare i ragazzi, si lavora un po’ così. Non so se domani potrà esserci ma la vedo difficile".

Passando al campo e all'Inter: "Ci aspetta una gara difficile. L'Inter arriverà motivata perché deve migliorare la classifica e viene da due sconfitte. Servirà approccio giusto e intenso, altrimenti avremo difficoltà. Sappiamo come affrontarli, ma dobbiamo essere tosti, precisi e non lasciare spazi, rimanendo concentrati perché altrimenti andiamo incontro a brutte prestazioni. Non dobbiamo sbagliare assolutamente l’approccio, l’Inter è una grandissima squadra e sarà agguerrita e molto motivata. Servirà attenzione e perfezione per 95 minuti".