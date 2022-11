Torino-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la sfida di Serie A.

Torino-Sampdoria si gioca oggi, mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20:45 per la 14^ giornata di Serie A. Gara molto importante per entrambe le squadre che, per motivi differenti, cercano i tre punti.

Torino-Sampdoria, le ultime Torino di Juric reduce dalla sconfitta contro il Bologna, Sampdoria di Stankovic che viaggia a sole 6 lunghezze in classifica e che deve per forza trovare un risultato positivo per sperare nel proseguimento della stagione. Tra i padroni di casa di Juric dubbio in attacco con Pellegri che potrebbe partire dall'inizio dopo il fastidio alla caviglia. Sanabria è recuperato ma potrebbe solo giocare uno spezzone di gara. Nei blucerchiati possibile leggero cambio modulo con un 3-5-2 che vedrebbe Gabbiadini e Caputo attaccanti.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida di Serie A tra Torino e Sampdoria si terrà oggi, mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20:45 per la 14^ giornata di campionato.

Ci saranno diverse possibilità per seguire Torino-Sampdoria in diretta e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il match tra granata e blucerchiati sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali SkySport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La sfida potrà essere vista naturalmente in streaming con DAZN ma anche con Sky attraverso Sky Go. Esiste poi l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Murru; Gabbiadini, Caputo.