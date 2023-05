Torino, striscione rimasto a Genova bruciato dai tifosi della Sampdoria

Ha fatto discutere molto l'esultanza del granata Pellegri ieri al Ferraris quando l'ex Genoa è andato sotto la curva della Sampdoria mettendosi le mani dietro le orecchie. Il tecnico del Torino Juric si è scusato a fine gara per il gesto del calciatore ma la macchia è rimasta. In effetti Sampdoria-Torino era una gara temuta sul fronte dell'ordine pubblico ma fortunatamente all'interno dello stadio non è accaduto nulla di serio. Fuori qualcosa sì: è di oggi la notizia ripresa da primocanale.it che in piena notte è stato dato alle fiamme uno striscione del Torino che i tifosi granata erano stati costretti ad abbandonare ai controlli dei tornelli. Il rogo è stato segnalato quando ormai i servizi di ordine pubblico erano terminati.