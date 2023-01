Torna alla vittoria dopo 3 mesi la Salernitana che passa a Lecce

Dopo quasi tre mesi torna a vincere la Salernitana che passa sul terreno del Lecce. Per la squadra di Davide Nicola è un successo importante che mancava dal 30 ottobre scorso quando i campani si imposero sulla Lazio. Per il Lecce è la seconda sconfitta consecutiva che crea qualche allarme. Al Via del Mare parte forte la Salernitana che passa in vantaggio al 5' con un gran gol di Dia. I padroni di casa non reagiscono e subiscono il raddoppio da Vilhena. Il Lecce accorcia con una zampata di Strefezza pochi minuti dopo. Nella ripresa ci prova in un paio di circostanze Di Francesco ma Ochoa è attento. Timidi affondi nel finale dei giallorossi che non producono nulla. Vince la Salernitana che sale a 21 e supera proprio il Lecce rimasto a 20.