Si è aperta con la vittoria del Genoa sulla Salernitana la 10^ giornata di Serie A. Rossoblù che vincono 1-0 con la rete di Gudmundsson. A Marassi primo tempo tutto di marca rossoblù con i pali di Badelj prima e Retegui poi che fanno da preludio al gol di Gudmundsson. Nella ripresa la traversa di Mazzocchi e nel finale il forcing della squadra di Filippo Inzaghi non ha dato frutti. Il Genoa torna alla vittoria dopo un mese, la Salernitana non ha finora vinto in campionato.