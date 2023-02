Torna la Lu-La e l’Inter spazza via l’Udinese

Successo per 3-1 dei nerazzurri nuovamente secondi in solitaria

L'Inter vince il confronto casalingo con l'Udinese e si riporta sopra di tre punti al Milan. I nerazzurri hanno vinto 3-1 e i gol portano la forma d'autore: prima Lukaku su rigore poi gol di Mkhitaryan e infine Lautaro. Dopo il quarto d'ora sblocca il belga, trasformando il rigore dell'1-0 (assegnato dopo on field review, ribattuto dopo la prima parata di Silvestri). Prima dell'intervallo pareggia Lovric. Nella ripresa si rende pericoloso Becao, chance anche per Mkhitaryan che poi trova il nuovo vantaggio al 73' dopo una doppia occasione Dzeko-Success. Nel finale la chiude Lautaro con una bella conclusione dopo aver fallito qualche minuto prima una colossale occasione. L'Inter torna in solitaria al secondo posto e a -15 dal Napoli.