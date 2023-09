Totti compie 47 anni e il figlio Cristian gli regala il primo gol in Primavera

Un compleanno come questo forse non lo aveva mai vissuto Francesco Totti. L'ex attaccante della Roma ha compiuto 47 anni lo scorso mercoledì 27 settembre e ha ricevuto quello che è il miglior regalo per un genitore: la gioia dei propri figli. In questo caso parliamo del primogenito Cristian, che proprio nella suddetta giornata ha segnato il suo primo gol in Primavera. Attaccante come il padre, il giovane Totti gioca ora per il Frosinone dopo aver lasciato la Roma la scorsa estate. Ancora non è riuscito ad entrare nelle rotazioni dei titolari, ma chissà. È subentrato nel corso del secondo tempo e ha partecipato al roboante successo sul Crotone per 6-0.