Totti: “Dybala alla Roma era possibile. Non credo nell’arrivo di Cristiano Ronaldo”

La Roma sta progettando la prossima stagione e in vista di questa dovrà intervenire sul mercato. I due sogni proibiti del club giallorosso sono Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo . L'ex Juve attende il colpo decisivo da parte dell' Inter , ma allo stesso tempo resta sempre disponibile per altre destinazioni, mentre il fuoriclasse portoghese sembra in rotta di collisione col Manchester United e un suo addio potrebbe essere una soluzione. Proprio dei due giocatori ha parlato la leggenda della Roma Francesco Totti . Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport in occasione di un evento di padel a Bologna:

"CR7 alla Roma? Sinceramente non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero, ben venga. Penso tutti i romanisti saranno entusiasti. Dybala era possibile, molto possibile. Poi sono successe altre cose e è svanito così. Adesso lui penserà altrove, non so dove. Speravo potesse venire alla Roma. C’è stata una chiacchierata, ma poi realmente non so cosa si sono detti. Frattesi? È un’operazione possibile, ne stanno parlando i dirigenti e stanno valutando un po’ di situazioni. Volpato potrebbe rientrare in questa cosa. Il 4-3-3 riesce a valorizzarlo. È estroso, timido e riservato: ha voglia di crescere e ogni volta che è stato chiamato in causa ha dimostrato il suo valore, sapendo che giocare in una piazza come Roma non è semplice".