Totti: “Mai avrei voluto lasciare la Roma, ma ero solo una mascotte”

Francesco Totti è intervenuto sull'addio alla Roma. Non quello emozionante da calciatore avvenuto nel 2017, ma quello di qualche anno più tardi, quello riguardante la sua carica da direttore del club. Il tutto girava intorno a "divergenze" con i piani alti: "Non è stato facile dire addio alla Roma, ma non ho potuto fare diversamente. Non avevo fiducia e non facevo parte del progetto, allo stesso modo non venivo preso in considerazione. Insomma ero la loro mascotte. Magari non ero pronto e capace, o forse non volevano farmi sedere al loro stesso tavolo. Non ne ho idea". Queste le parole dell'ex attaccante ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei 20 anni dell'emittente televisivo.