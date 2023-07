Tris del Lecce al Cittadella con gol tutti nella ripresa

Dopo l’allenamento del mattino presso il C.S. “M. Marzari” di Folgaria, il Lecce è sceso in campo alle 17 per l’ultima amichevole in terra trentina incontrando il Cittadella a Lavarone, partita che ha chiuso il ritiro precampionato della squadra di mister D'Aversa. Il Lecce ha dominato la gara vincendo con il punteggio di 3-0 giocando con intensità e ritmo elevato nonostante le gambe imballate come è normale che sia a fine luglio. Le reti tutte nella ripresa segnate da Strefezza, Corfitzen e da Almqvist. Seconda frazione con tanti falli e acceso nervosismo in campo ma nessun provvedimento preso dall'arbitro di Bolzano. Soddisfatto della prova dei suoi a fine gare il mister Roberto D'Aversa che però perderà Hjulmand in procinto di trasferirsi a Lisbona allo Sporting. Per il Cittadella è la seconda amichevole di fila che perde sempre per 3-0. Due giorni fa l'undici di Gorini è stato battuto dal Trento sempre a Lavarone.