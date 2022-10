Tris Inter e Sampdoria al tappeto. Curva Nord abbandona stadio dopo morte ultrà

Netta vittoria dell'Inter che stasera a San Siro ha battuto la Sampdoria per 3-0. Nerazzurri dilaganti contro i blucerchiati in difficoltà. Nel primo tempo la Samp parte bene ma poi deve lasciare campo all'Inter che si porta in vantaggio con un colpo di testa di De Vrij. Nerazzurri vicini al raddoppio con Dimarco ma poi è Barella a segnare il 2-0 con un destro potente su assist di Bastoni. Nella ripresa il tris di Correa con una precisa conclusione. Quarta vittoria consecutiva dei nerazzurri che con 24 punti agganciano al terzo posto Lazio e Atalanta.

Ma per i tifosi della Curva Nord la serata è stata amara anzi triste. Come riporta Gazzetta.it, Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell'Inter, 69 anni, è stato ucciso dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in prima serata a Figino, periferia Ovest di Milan. Boiocchi, pluripregiudicato, con 26 anni di carcere alle spalle, è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco al torace in via Fratelli Zanzottera, non lontano dal suo domicilio. E morto poco dopo il ricovero all'ospedale San Carlo dove era arrivato in condizioni già disperate. Sull'omicidio indaga la squadra Mobile della questura guidata da Marco Calì. L'agguato è avvenuto poco prima della partita Inter-Sampdoria allo stadio San Siro. La Curva Nord ha ritirato gli striscioni durante la partita, non ha più cantato e alla fine del primo tempo si è svuotata.