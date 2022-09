Tris Koopmeiners al Torino e Atalanta è prima. Bologna fa 1-1 con la Salernitana

L'Atalanta ha battuto in casa il Torino per 3-1 e i nerazzurri conquistano il primato momentanea in condominio con la Roma. Gasperini batte per la sua quinta volta su sette Juric e porta l'Atalanta davanti alle big. Mattatore della serata Koopmeiners autore di una tripletta. Nel primo tempo meglio i granata, ma nel recupero Koopmeiners trova il vantaggio per l’Atalanta su calcio di rigore. Il centrocampista, questa volta dalla distanza, firma anche il raddoppio a inizio ripresa. Al 77’ accorcia Vlasic, ma è ancora Koopmeiners (sempre dagli 11 metri) a sancire il definitivo 3-1. Atalanta che ha saputo soffrire e poi a ripartire e gli episodi hanno caratterizzato la partita. Gasp vola a 10 punti, primo ko per Juric.