Udinese, Cioffi si ripresenta: “Nel 2022 sono stato ingenuo”

Poi sul valore della squadra: "Sono felice per aver avuto una seconda chance, cosa che nel calcio non è facile. La prima volta può essere fortuna, la seconda no... Sono carico, mi sento pronto, ovviamente sono cambiato perché un anno dopo una stagione difficile ti fa maturare. Le difficoltà della squadra? Sono partiti giocatori importanti, ma qui funziona così. Ci sono tanti Becao, Beto e Walace, dobbiamo valorizzarli”.

Parola quindi all'ad Franco Collavino, che è entrato nei dettagli della scelta della società: “Ringrazio Sottil e il suo staff per il lavoro fatto in un anno e mezzo. Sappiamo quanto il calcio necessiti di scelte per cambi in tempi rapidi. Contro il Lecce non c'è stata la svolta e con la vittoria dell'Empoli ci siamo ritrovati anche in una brutta posizione in classifica. Da lì è maturata la nostra decisione, volta a cercare una scossa che possa riaccendere la squadra. Diamo il bentornato a Cioffi, la nostra scelta di riaverlo chiude interpretazioni fuorvianti sul passato. Il mister ha fatto una scelta legittima, ora la società gli ha dato la possibilità di ritornare. Con noi ha fatto 31 punti in 22 partite, riteniamo che siano numeri importanti e che Cioffi abbia l'energia per rigenerare i giocatori di questa squadra, che è tra le più giovani della Serie A”.