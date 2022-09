Udinese-Inter, le formazioni ufficiali

Scelti i 22 che scenderanno in campo per la sfida della settima giornata di Serie A.

Tutto è pronto per il primo match della domenica di Serie A. Udinese-Inter si sfideranno alle 12:30 per il lunch match della settima giornata di campionato. Mister Sottil e mister Inzaghi hanno scelto i 22 uomini a cui affidarsi, almeno dall'inizio, per la partita.