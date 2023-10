Udinese, Lucca: “Sogno è la Nazionale. Ibrahimovic mio idolo”

I miei obiettivi per la stagione? La cosa più importante è fare bene con l’Udinese, poi c’è la Nazionale che è molto importante per me, è un sogno che ho sempre avuto. Sotto porta devo ancora migliorare tantissimo perché in queste partite ho sempre avuto una o due opportunità per fare gol e se miglioro in questo posso fare grandi cose.

I primi mesi a Pisa ho fatto bene, poi ho giocato non stando bene per due o tre mesi. Non ero al top e non riuscivo a fare benissimo, abbiamo sfiorato la Serie A e anche se non sono più riuscito a fare gol per me non era un problema.

La passione per il calcio me l’ha trasmessa mio papà, ha sempre giocato anche se non ad alti livelli. Andavo sempre a vederlo alle partite e mi portava a giocare a calcio”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.