Udinese, Marino: “Abbiamo subito un torto contro il Milan lapalissiano”

È amareggiato il dg dell'Udinese, Pierpaolo Marino dopo la sconfitta per 4-2 a San Siro contro il Milan per un episodio molto dubbio che ha penalizzato i friulani: “Più che amareggiato sono inferocito, e dobbiamo esserlo tutti noi dell’Udinese. Abbiamo subito un torto lapalissiano sul rigore – per fallo di Soppy su Calabria – che ha messo in discesa la partita per il Milan. Siamo stati bravi ad andare sul pari al riposo, ma senza quel rigore avremmo potuto portare a casa dei punti”.