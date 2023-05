Udinese-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La gara che potrebbe valere lo scudetto al Napoli. Si gioca alle 20:45 odierne alla Dacia Arena di Udine.

Redazione ITASportPress

Udinese-Napoli scenderanno in campo oggi, giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20:45 per quella che potrebbe essere la festa scudetto dei partenopei. Un ultimo punto per laurearsi ufficialmente Campioni d'Italia.

Udinese-Napoli, le ultime Da una parte l'Udinese di Sottil che non sembra essere intenzionata a fare sconti ai partenopei. Pereyra in avanti in appoggio a Nestorovski per pungere i rivali. Folto centrocampo di muscoli e velocità con Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie. In difesa, davanti a Silvestri, spazio a Becao, Bijol, Perez.

Dall'altra, come detto, il Napoli di Spalletti a cui basta un punto per fare festa. In campo i pezzi da novanta con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. Solito tris di centrocampo composto da Zielinski, Lobotka e Anguissa. In difesa spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera davanti a Meret.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Udinese e Napoli si giocherà, come detto, oggi giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20:45. La sfida che può assegnare lo scudetto sarà visibile per tutti i tifosi e appassionati di calcio in diretta tv e streaming.

La partita della Dacia Arena verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

La gara potrà essere seguita ovviamente in streaming sempre con DAZN tramite dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.