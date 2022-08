Udinese, nel debutto contro il Milan patch speciale per 50esimo campionato di A

L' Udinese si prepara all'esordio in campionato per la stagione 2022-23 che la vedrà impegnata sabato contro il Milan campione d'Italia.

In quell'occasione, la società friulana inizierà il cinquantesimo campionato di Serie A della sua storia. Per questa ragione, per festeggiare l'evento, i giocatori scenderanno in campo con il nuovo home kit per la stagione 2022-23 firmato Macron, con una patch celebrativa con il numero 50 collocato sopra il logo del club.