Udinese, Pozzo: “Vogliamo tornare a giocare le competizioni europee”

Torna a parlare il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo che in una intervista concessa a Forbes ha parlato del club friulano: "L'obiettivo dell'Udinese è sempre stato e sempre sarà scoprire grandi talenti. Questo è fondamentale per avere un club sostenibile -riporta tmw.com-. "Ora il panorama è cambiato, ci sono piattaforme tipo Wyscout che permettono anche ai club più ricchi di arrivare velocemente su dei giocatori e offrire più soldi per prenderli. Ma è fondamentale avere ancora un grande comparto scouting, non puoi vedere un giocatore solo dai video. Devi riuscire a capire le potenzialità dei giocatori ed il nostro comparto scouting è uno dei migliori del mondo".

"È positivo perché aiuta ad aumentare l'interesse per il calcio italiano. E' successo anche in Premier League dove sono arrivati investitori dai paesi arabi e dagli Stati Uniti. Potranno portare nuove esperienze e nuove idee al calcio italiano".

Come può un club come l'Udinese competere con le potenze della Serie A?

"Non è semplice competere così per un club come l'Udinese, ma abbiamo sempre lavorato e sempre lavoreremo per ridurre le differenze coi grandi club. Negli ultimi anni abbiamo fatto grandi sforzi per avvicinarci e tornare a competere con i top club, questa è la nostra ambizione. E l'obiettivo a medio termine è tornare a giocare le competizioni europee".