Udinese, Pozzo: “Vogliamo vincere il più possibile. Sottil? Futuro brillante”

Le parole del presidente bianconero sulla stagione fin qui estremamente positiva della sua squadra.

Redazione ITASportPress

Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, ha parlato a Radio Rai nella corso della trasmissione Radio Anch'io Sport a proposito della grande partenza della squadra friulana in campionato. Sono ben 20 i punti ottenuto dopo le prime nove gare, e terzo posto alla pari col Milan.

AVVIO - "Dopo 9 partite possiamo dire che la squadra c'è e c'è anche un grande allenatore. Sono stati tutti convincenti. Possiamo pensare ad un ottimo campionato". "Pochi italiani in campo in Udinese-Atalanta di ieri? Noi abbiamo un settore giovanile che viene quasi tutto dal Friuli. Oggi la selezione è Mondiale, diventa difficile avere giocatori regionali in questa realtà. È cambiato tutto, il mondo si muove. Dobbiamo scegliere i migliori giocatori".

GESTIONE - Il patron Pozzo ha poi parlato del suo operato alla guida del club: "È una passione, resta un hobby perché il calcio per noi non è l'attività principale. Lo facciamo da 37 anni, viviamo una realtà provinciale: la volontà è quella di guardare sempre in grande, ma non abbiamo le risorse di una club di una grande città. Nonostante questo siamo da 27 anni in A in un campionato non semplice, molto competitivo. Siamo contenti di questi risultati".

OBIETTIVO E FUTURO - "Vincere il più possibile, poi faremo i conti alla fine. Se arriva lo Scudetto non lo butto via eh (ride). La squadra non ha rubato nulla, anzi, ha avuto molti episodi sfortunati. Anche ieri abbiamo preso due gol da polli, ma nel calcio è normale. Inutile recriminare. Siamo qui con la volontà di fare il massimo. Siamo ambiziosi, ci sono tanti fattori che influiscono sul rendimento di un giocatore". "Se si punta all'Europa League? Vogliamo dare il massimo e sono fiducioso sulle potenzialità della squadra. Tra giocatori e mister c'è una chimica perfetta".

MISTER - Proprio sul mister: "Sottil? È un grande allenatore, farà una carriera brillante. Lo conoscevo già visto che era stato per tre anni da giocatore a Udine. Siamo contenti della scelta, ma non è stata casuale. È importante il carattere e la passione che una persona mette nel suo lavoro. Sta facendo molto bene, l'allenatore è determinante. Il rinnovo è già in cassaforte".