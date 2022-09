Udinese-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la quinta giornata di Serie A.

Udinese-Roma si gioca oggi, domenica 4 settembre 2022 alle ore 20:45 per la quinta giornata di Serie A. I friulani di Sottil ospitano i giallorossi di Mourinho con la voglia di stupire in campionato e proseguire il buon momento che li vede imbattuti da tre gare dopo l'unico k.o. subito al primo turno contro il Milan.

L' Udinese è reduce da due vittoria importanti contro Monza e soprattutto Fiorentina e vuole stupire ancora contro la Roma . Sottil si affiderà con ogni probabilità a Beto e Deulofeu in attacco per colpire i rivali giallorossi. Squadra romana che, dal canto suo, metterà in campo i migliori con Dybala, Pellegrini e Abraham in avanti. Sembra out i vari Zaniolo, Wijnaldum, Kumbulla, El Shaarawy e Darboe.

Udinese-Roma si disputerà come detto questa sera domenica 4 settembre 2022 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita della quinta giornata di Serie A è in programma alle ore 20.45.

La sfida di campionato tra friulani e giallorossi sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.