Udinese-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per la seconda giornata di Serie A alle 18:30.

Doppio k.o. all'esordio per entrambe le squadre che cercano quindi riscatto in questo secondo turno. Padroni di casa che alla prima sono stati sconfitti dal Milan campione d'Italia, ospiti che, invece, nonostante una buona gara hanno perso 0-1 contro la più quotata Roma. Le squadre hanno voglia di smuovere la classifica e proveranno a trovare un risultato positivo già da stasera. L'Udinese potrebbe contare nuovamente su bomber Beto, in ripresa dopo i guai fisici. Gli ospiti, ancora in costruzione, si affideranno al tandem offensivo Botheim-Bonazzoli.

Il match in terra friulana verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su moderne smart tv, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION BOX. Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.