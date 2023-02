Squadre in campo alle 12:30.

Redazione ITASportPress

Tutto è pronto per il lunch match della 22esima giornata di Serie A tra Udinese-Sassuolo. I due allenatori hanno fatto le loro scelte per i 22 che andranno in campo dall'inizio.

Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali Come detto, mister Sottil per la sua Udinese e Dionisi per il Sassuolo hanno scelto i 22 che andranno in campo dall'inizio per il lunch match della 22esima giornata di Serie A.

Confermato in porta per i friulani Silvestri con Becao, Bijol, Perez davanti a difenderlo. Ci sono Samardzic e Walace in mezzo con Pereyra che torna e si fa a schierare in sostegno di Beto in avanti.

Nel Sassuolo tridente classico con Berardi, Defrel e Laurientè. Ci sono Frattesi, Obiang, Matheus Henrique in mezzo al campo.

Di seguito le formazioni nel dettaglio:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All. Sottil

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Marchizza; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurientè. All. Dionisi