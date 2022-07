Udinese, Sottil: “Ragazzi pronti alla fatica. Mio percorso allenatore nato…”

Intervistato sulla gavetta che l’ha portato alla prima panchina in Serie A, il tecnico sistema le spalle e alza lo sguardo. “Credo che ognuno di noi abbia il proprio percorso e lo debba seguire anche in base all’istinto e all’obiettivo. Il mio è sempre stato quello di fare il primo allenatore, questa professione la sentivo mia già negli ultimi anni che giocavo. Ho puntato su me stesso, non mi ha mai regalato niente nessuno. Questo percorso mi è servito molto, sono convinto che la gavetta ti aiuti a migliorarti, a capire meglio il calcio e comprendere i giocatori. A Udine trovo una struttura all’avanguardia, ma nelle categorie più basse ti devi arrangiare, devi motivare giocatori che non prendono stipendi, allenare coi palloni contati. Ma questo mi ha aiutato, sono arrivato in Serie A e mi sento un allenatore più pronto, anche se non si finisce mai d’imparare”.