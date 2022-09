Udinese, Sottil: “Sono soddisfatto, ma resto coi piedi per terra e penso all’Inter”

Quarta vittoria consecutiva per i friulani

Redazione ITASportPress

“Non siamo partiti brillanti come in altre partite, ma questo ci può stare”. A dirlo dopo una vittoria per 1-3 in rimonta è il mister dell'Udinese Andrea Sottil. L’appagamento è nemico, e lui lo dimostra piazzando l’asticella sempre più in alto. “È stata anche una settimana un po’ particolare per alcuni giocatori. Nonostante questo non abbiamo subito praticamente niente, siamo stati puniti da una palla nostra sbagliata. Il Sassuolo si chiudeva e ripartiva, noi pressavamo. La squadra ha reagito subito, abbiamo attaccato la profondità ed è arrivata un’espulsione giusta contro di loro. Da lì – prosegue l’allenatore – è stato un monologo, ma queste partite non sono così semplici da trasformare in vittorie. Ci è capitato contro la Salernitana, che è una squadra che si chiude molto bene, ma siamo stati bravi. I ragazzi sono stati bravi. Hanno dimostrato di saper leggere la partita”.

Un plauso va, come sempre, “a chi è entrato, che fa la differenza e deve farla sempre. Si sono tutti fatti trovare pronti e per me questa è una cosa importantissima”. Sotto per 1-0 all’intervallo, Sottil ha riconosciuto che “nel secondo tempo andava cambiato qualcosa, perché eravamo in superiorità. Ho cercato di inserire subito delle coppie esterne perché pensavo che avremmo dovuto velocizzare la manovra. Lazar e King sono entrati bene, una volta schiacciato il Sassuolo ho deciso di mettere una coppia di attaccanti più fresca, Success e Deulofeu erano stanchi. La velocità di Beto e la presenza di Nestorovski servivano per le palle dentro e il tiro da fuori”.

L’1-1, poi “una volta pareggiato ho dovuto fare una scelta, che è stata togliere Deulofeu. Sicuramente può sembrare un cambio conservativo, però c’erano due punte e Samardzic, che è una mezzala-trequartista, come la descrivo io. Ha la capacità di fare assist ed è dotato un gran tiro in porta. E infatti ha segnato un gran gol e abbiamo ribaltato la partita”, spiega l’allenatore. Quarta vittoria consecutiva che certo fa morale. “Sono soddisfatto, ma resto coi piedi per terra. Non mi piace la retorica, ai ragazzi dico di restare equilibrati. Siamo contentissimi, ma pensiamo partita per partita e al match contro l'Inter di domenica prossima. Ci riposeremo e quello che stiamo facendo ci dà ulteriore spinta”, conclude Sottil.

Beto “va gestito un pochino, siamo attenti a gestirlo e sta tornando in condizione top allenandosi e giocando”.