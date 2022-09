Udinese, Sottil: “Vittoria strameritata, contro l’Inter prestazione di grande intensità”

Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha commentato il successo alla Dacia Arena contro l'Inter: “Oggi è stata fatta una grande partita, dall’inizio alla fine. Con fame, con grinta, con qualità – commenta il tecnico – Non è facile ribaltare una partita contro una squadra come l’Inter dopo uno svantaggio immediato, ma ho sempre detto ai ragazzi di pensare solo a noi. E allora siamo saliti in avanti e creato tanto, vincendo meritatamente la partita. La vittoria è stata “strameritata, una prestazione di grande pressing e intensità. La forza è essere coinvolti tutti noi. Siamo sulla buona strada e la dobbiamo proseguire”. Parole di elogio per titolari e non solo: “Bene chi ha iniziato e chi è entrato, vogliono tutti giocare il nostro calcio. Complimenti ai ragazzi e allo staff. Il professor Cristian Bella lo porto con me dalla Serie D, siamo cresciuti insieme. Ma la preparazione atletica è merito di tutto lo staff. Quando si raggiungono gli obiettivi è sempre grazie a tutti. Ho dei collaboratori straordinari”.