Squadre in campo alle 12:30 per il lunch match di Serie A.

Prosegue l' 11^ giornata di Serie A e alle 12:30 scendono in campo per il classico lunch match Udinese- Torino . La squadra di Sottil ospita alla Dacia Arena quella di Juric con il desiderio di dare continuità all'ottimo avvio di stagione. I bianconeri, imbattuti dalla prima giornata, vogliono continuare a volare e restare in zona Europa. Gli ospiti, invece, desiderano ritrovare il successo dopo cinque giornate a secco (4 sconfitte, 1 pareggio) e riprendersi anche dal k.o. nel derby.

Udinese-Torino, le formazioni ufficiali

Sottil schiera la sua Udinese col 3-5-2 con Deulofeu e Success in avanti. Panchina per Beto. Gli esterni sono Pereyra e Udogie, anche se con caratteristiche differenti. Tra i pali il solito Silvestri. Il Torino si affida, invece, a Pellegri unica punta col sostegno di Miranchuk e Vlasic. Ci sono Lukic e Ricci in cabina di regia. Milinkovic-Savic in porta.