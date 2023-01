Ufficiale – Lecce, colpo Maleh dalla Fiorentina

Importante rinforzo per i salentini.

La notizia era nell'aria da qualche ora e dopo le indiscrezioni ecco anche l'ufficialità. Il Lecce ha chiuso il colpo Maleh dalla Fiorentina. Il giocatore arriva in Salento per la seconda parte di stagione e darà una mano alla squadra di mister Baroni per provare a raggiungere la salvezza. Proprio da tale traguardo dipenderà, poi, il suo futuro.