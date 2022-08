Ufficiale – Lecce, Umtiti dal Barcellona in prestito

Colpo del club salentino.

Redazione ITASportPress

Tutto come clamorosamente previsto: Samuel Umtiti è pronto ad iniziare la sua avventura in Serie A con la maglia del Lecce. Un campione del mondo per mister Baroni per rinforzare il pacchetto difensivo in vista di questa annata. Il calciatore arriva dal Barcellona in prestito fino al 30 giugno 2023.

NOTA - Nel comunicato blaugrana apparso in questi minuti si legge: "FC Barcelona e Unione Sportiva Lecce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Samuel Umtiti fino al 30 giugno 2023. Non c'è alcuna opzione di acquisto".

Sul sito, il Barcellona scrive anche: "Umtiti è arrivato all'FC Barcelona nell'estate del 2016 dall'Olympique de Lyon. Durante le sue sei stagioni da culer ha giocato un totale di 133 partite: 91 in campionato, 22 in Champions League, 16 in Copa del Rey e quattro in Supercoppa spagnola. Inoltre, il difensore francese ha segnato due gol: uno nel campionato 2016/17 e l'altro nel campionato 2017/18. Il suo curriculum con l'FC Barcelona lo vede vincitore di sette titoli: due campionati (2017/18 e 2018/19), tre Coppe del Rey (2016/17, 2017/18 e 2020/21) e due Supercoppe spagnole (2016/17 e 2018 /19). Inoltre, durante questo intervallo ha vinto anche il Mondiale 2018 con la squadra francese".