Ulivieri: “Patentino lo prende anche un idraulico? Acerbi, sono ricercatissimi”

Il presidente dell’Associazione italiana allenatori di calcio, Renzo Ulivieri, letta con interesse l’intervista a Francesco Acerbi, apparsa su la Gazzetta dello Sport, ha voluto commentarla per quanto riguarda una considerazione fatta dal giocatore («Allenare? Il patentino oggi lo prende anche un idraulico…») in chiusura di pezzo: «Ho troppo rispetto per Acerbi, per la sua storia, arrivata a 35 anni con forza e determinazione, e ho rispetto anche di una sua battuta. Allo stesso modo ho rispetto per gli idraulici, i muratori o i meccanici che coltivano l’idea di diventare allenatori, sapendo bene quanto le regole del Settore Tecnico tutelino le ambizioni di chi come Acerbi ha giocato al calcio ad alti livelli. Tocca a lui decidere quando iniziare in aula il nuovo percorso. Ricordando, con una battuta, comunque, che oggi gli idraulici sono ricercatissimi».