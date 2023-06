Umtiti saluta Lecce: “Rimanere in A come vincere un titolo”

Tramite profili social, Samuel Umtiti ha condiviso le sue ultime parole da calciatore del Lecce. Il difensore arrivato in prestito, il cartellino appartiene al Barcellona, ha chiuso una stagione con più luci che ombre. Intenzioni di Samuel non sarebbero comunque quelle di tornare in blaugrana, come testimoniato dalle ultime parole al veleno, per cui cercherà nuova sistemazione in estate. Questo il commovente messaggio ai salentini: "Innanzitutto ringrazio Corvino e l'intero club, per avermi teso la mano quando altri dubitavano di me. Rimanere in seria A è stato come vincere un titolo. Ringrazio la squadra, mister Baroni, lo staff e i tifosi che ci hanno sostenuti dal primo all'ultimo giorno. Forza Lecce sempre".