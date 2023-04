Un Bologna solido ferma il Milan che si inceppa in attacco

Il Milan non torna alla vittoria in campionato e pareggia 1-1 al Dall'Ara contro il Bologna. Rossoneri che sono partiti male subendo il gol felsineo ma poi poi hanno pareggiato. Il tecnico Pioli ricorre al maxi-turnover in vista della Champions ma il suo Milan fa poco. Aggancio provvisorio alla Roma al 3° posto in attesa dei giallorossi e dell'Inter. Rossoblù avanti dopo 33 secondi con Sansone, servito da Posch. Ci provano Rebic e Florenzi, la pareggia Pobega dalla distanza. Nella ripresa pericolosi ancora Rebic e Pobega, proteste per un rigore non concesso all'89'. Il Bologna resta affacciato all'Europa il Milan rischia di uscire fuori dalla zona Champions.