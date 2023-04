Un incendio fa slittare di un’ora il fischio d’inizio di Empoli-Lecce

Il fischio d'inizio della sfida tra Empoli e Lecce, primo dei due posticipi della 28esima di Serie A, slitta. Il match era programmato per le 18:30 della giornata odierna, ma verrà rinvitato a causa di un incendio manifestatosi nella spogliatoio dei padroni di casa. La Lega di Serie A ha ufficializzato il nuovo orario del match: fischio d'inizio alle ore 19.30. Sulla scena sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, mettendo tutti in sicurezza e domando le fiamme. Nonostante il pericolo sia scampato, il rinvio della partita di un'ora è stato inevitabile per spogliatoio inagibile.