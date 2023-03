Un Napoli da record: ecco quando può vincere lo scudetto

I partenopei mettono nel mirino il record del campionato, che significherebbe anche una magnifica coincidenza

Non ci sono più aggettivi per descrivere il Napoli di Luciano Spalletti. Strepitoso, magnifico, ma soprattutto da record la squadra guidata da Osimhen e Kvaratskhelia che si appresta a cucire il tricolore sul petto. I partenopei hanno infatti allungato il gap contro la seconda in campionato, ora la Lazio a -19, con tale distanza che potrebbe portare ad uno storico record della Serie A: se dovesse continuare su questi ritmi, il club azzurro potrebbe festeggiare la vittoria scudetto in occasione del derby campano contro la Salernitana, per quello che varrebbe come trionfo con sei giornate d'anticipo. Nessuno ci è mai riuscito. Juventus, Torino, Fiorentina e Inter si sono fermate a cinque.

UN GIORNO SPECIALE - Ciò che più lascia di stucco è la giornata in cui il Napoli potrebbe tornare ad essere campione d'Italia. Come ricordato già in precedenza, se la squadra di Luciano Spalletti dovesse continuare sulla lunghezza d'onda del +19, i partenopei potrebbero festeggiare il prossimo 29 aprile in occasione del Derby campano. Ciò che invece è sfuggito è che tale data corrisponde alla medesima che 33 anni fa ha visto Diego Armando Maradona e compagni trionfare per il secondo scudetto della storia del club. Una vittoria scritta nel destino o dal cielo?

COSA PUÒ ANDARE STORTO - Il tutto, ovviamente, si lega alla supposizione che la squadra di Luciano Spalletti prosegua il suo cammino senza commettere passi falsi. Ma c'è un'altra variabile che potrebbe guastare i sogni del Napoli e questa si chiama Juventus. Se i bianconeri dovessero avere il via libera per le restituzione dei 15 punti da parte del CONI, in occasione anche dello scontro diretto dello Stadium, i calcoli per i partenopei potrebbero variare e scivolare di qualche giornata.