Un super Arnautovic non basta al Bologna: con lo Spezia termina 2-2

Divertimento e gol al Picco di La Spezia, con la squadra di Gotti e il Bologna che si dividono la posta in palio. 2-2 il risultato finale, firmato da una doppietta di Arnautovic e dalle reti di Bastoni e l'autogol di Schouten. Meglio i padroni di casa per la prima ora di gioco, poi un buon Bologna nell'ultima mezz'ora di gara, che regala un punto a testa alle due squadre. Lo Spezia sale a quota 5 punti dopo la sconfitta contro la Juventus, mentre i rossoblù non riescono a conquistare la prima vittoria in campionato.