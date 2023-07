Undici gol del Lecce al Rovereto

Come da programma oggi il Lecce è stato impegnato in un doppio test di allenamento. Al mattino il primo incontro con l'U.S. Riva del Garda (terminato 10-0), nel pomeriggio, con inizio alle 17:30, il secondo test di giornata con il Rovereto, squadra trentina guidata in panchina da un pugliese doc come Donatis. Come prevedibile altra valanga di gol per la squadra di mister D'Aversa che ha prevalso per 11-1 contro l'undici che milita in Eccellenza. Primo tempo chiuso sul 6-0 poi nella ripresa altri cinque gol del Lecce messo in campo con il 4-3-3 e con Pongracic in campo. Una amichevole che ha fornito a D'Aversa altre buone indicazioni sulla sua squadra anche se al momento il mercato tiene banco in casa Lecce.