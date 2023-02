Ungheria, Rossi: “La Serie A è terzo campionato più forte al mondo”

Pensieri su Pellegrini in biancoceleste, ed in chiave nazionale? “Ha dimostrato di avere qualità importanti malgrado la scarsa continuità, principalmente dovuta a noie fisiche. Credo sarà una delle armi in più di Maurizio Sarri. In nazionale, in quella posizione, non va dimenticato Dimarco, ottimo calciatore e protagonista di una grande stagione all’Inter. C’è anche Spinazzola che ritengo essere uno dei migliori al mondo. Quest’ultimo, però, potrebbe trovare nell’integrità fisica l’unico, importante, ostacolo”

Che gara sarà con lo Spezia? “Ho avuto la sfortuna di allenare lo Spezia nell’anno della D. Il fatto di non essere stato riconfermato in Liguria rimarrà per me un cruccio, è una piazza che mi piace molto per il calore che trasmette. Ritengo, tuttavia, che con il Napoli servirà un miracolo. Dovranno cercare di non far giocare gli azzurri tra le linee ed evitare un pressing troppo alto. Il rischio, difatti, è quello di lasciare troppo spazio ad Osimhen”