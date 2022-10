Urlo Sampdoria allo Zini: Colley affonda la Cremonese

Grandissima vittoria della Sampdoria allo stadio Zini nella sfida salvezza contro la Cremonese. A decidere la partita che aveva un importante significato in chiave salvezza è stato il difensore Colley al 78'. Ma una gara che è stata molto sofferta per i blucerchiati. In avvio Amione commette subito fallo da rigore (assegnato dopo l'on field review) su Okereke, ma Audero respinge il penalty di Dessers. Nella ripresa entra Gabbiadini e si divora il vantaggio, però si fa perdonare con l'assist per il gol-vittoria di Colley al 78'. Finale arrembante dei grigiorossi ma per la Sampdoria è gloria visto che vince la prima partita in campionato. Una vittoria fondamentale che vale più di tre punti.