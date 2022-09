Valsic sfonda e il Torino supera il Lecce e scavala la Juventus

Nell'ultimo incontro di Serie A vince il Torino che ha battuto in casa il Lecce per 1-0. Bel primo tempo allo stadio 'Grande Torino'. Partono bene i granata che si rendono pericolosi con Radnjic e Pellegri. Il Lecce risponde con Banda e Tuia. Sul finire di tempo è Valsic a trovare il gol con un diagonale che batte Falcone. Nella ripresa ancora granata in attacco ma anche il Lecce ci ha provato invano a rimettere il punteggio in equilibrio. Torino a 10 punti scavalca la Juventus ed è terzo, non accadeva da 43 anni. Per il Lecce terzultimo posto con soli due punti.