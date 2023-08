Ventura: “Inter rosa pù completa. Juventus? Non si cancellano 2 anni deludenti in 45 minuti”

Diversi temi affrontati da Gian Piero Ventura a La Gazzetta dello Sport. L'ex CT dell'Italia ha avuto modo di soffermarsi sia sulla Nazionale che sulla Serie A. In particolare riportiamo alcuni passaggio sul campionato ed in particolare su Inter e Juventus.

Parlando delle varie rose, Ventura ha detto: "Chi ha la rosa più completa? L’Inter ha l’organico più completo. Due giocatori per ruolo. A centrocampo e in difesa Inzaghi può fare turnover senza veder calare il tasso tecnico. Sono andati via in molti, ma solo Brozovic e Onana erano titolari. Skriniar non giocava più, Lukaku non era di proprietà, Dzeko doveva fare i conti con l'età. Mentre Frattesi mi piace, Pavard è forte e punto su Arnautovic: può essere la sorpresa del campionato".