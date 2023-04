Verdi fa doppietta al Bologna e il Verona riapre discorso salvezza

Il Verona nell'anticipo della 31a giornata di Serie A ha battuto in casa il Bologna per 2-1 e si rilancia per la corsa alla salvezza. Scaligeri adesso a pari punti con lo Spezia quartultimo. Vittoria con peso enorme per la squadra veneta che ha giocato meglio. Il Bologna è caduto dopo 5 partite. L'Hellas gioca una gara a tratti di sofferenza ma capitalizza le occasioni. Nel recupero del primo tempo Skorupski commette fallo su Gaich, è rigore che Verdi trasforma. Nella ripresa gli ospiti attaccano a testa bassa alla ricerca del pari ma ancora Verdi si fa trovare sul secondo palo e batte Skorupski. Nel finale accorcia Dominguez. Nei secondi finali grandissima occasione per il 2-2 fallita da Orsolini. Verona conquista tre punti importantissimi.