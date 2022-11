Verona a picco, vince lo Spezia al Bentegodi. Monza ok, pari Roma-Torino

Il 2022 va in archivio con una ennesima sconfitta per il Verona che al Bentegodi è stato battuto dallo Spezia. Padroni di casa in vantaggio grazie a Verdi, al primo gol in campionato. Nel secondo tempo doppietta di Nzola che ha dedicato il secondo gol a Dragowski, uscito per un grave infortunio dopo uno scontro con Lasagna: portiere in lacrime, uscito tra gli applausi del Bentegodi, e compagni sotto choc. Il Verona resta ultimo con 5 punti. Roma-Torino si chiude in parità 1-1. Succede di tutto nel finale all'Olimpico. Matic salva al 93' la Roma contro il Torino dopo che un minuto prima, con i granata avanti 1-0 grazie al gol di Linetty a inizio ripresa, l'ex Belotti aveva sbagliato un calcio di rigore conquistato da Dybala, rientrato alla grande dopo l'infortunio. I giallorossi recriminano anche per un rigore concesso da Rapuano e tolto dopo l'intervento del Var per un fallo di mano di Ricci giudicato involontario. Espulso Mourinho nel finale. Nella terza partita del pomeriggio tris del Monza alla Salernitana. Dany Mota e Carlos Augusto trascinano i brianzoli alla vittoria: un gol e un assist a testa, con il portoghese che guadagna anche il calcio di rigore della sicurezza trasformato da Pessina. La squadra di Palladino domina il match e colpisce anche due pali con Colpani e Ranocchia. Ospiti mai in partita, se non nel primo quarto d'ora della ripresa. Nicola non viene ripagato dalle sue scelte iniziali e nemmeno dai cambi in corsa: espulso Candreva nel finale.