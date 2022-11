Verona, Bocchetti: “Monza? Non vediamo l’ora di portare a casa punti”

Le parole del tecnico alla vigilia del match

Redazione ITASportPress

Il tecnico del Verona Salvatore Bocchetti ha presentato il match contro il Monza: "Sarà una gara fondamentale. Verona e Monza sono due squadre simili, l’importante sarà non perdere i duelli: si giocherà molto su quello. Ci siamo preparati alla grande, allenandoci duramente. Non vediamo l’ora di portare a casa punti".

Come stanno gli infortunati? "Lazovic e Ilic hanno avuto infortuni più seri rispetto a quello di Verdi in allenamento. Darko forse riusciamo a recuperarlo, vediamo la rifinitura di domani. Lo stesso per Verdi, che potrebbe essere tra i convocati".

Come sopperirà alle assenze in difesa? Meglio arretrare Tameze oppure Cabal è pronto per giocare? "Entrambi si sono allenati bene in settimana. È chiaro che Tameze conosce il concetto dell’uomo-uomo, rispetto a Cabal che lavora con noi da qualche settimana. Terracciano è un'ulteriore opzione".

Ora è fondamentale conquistare punti..."Assolutamente sì. I ragazzi sono professionisti seri, danno sempre tutto, lavorano alla grande. Bisogna continuare così e metterci qualcosa in più: i risultati arriveranno sicuramente".

I gol arrivano ma non quelli degli attaccanti. Quanto sarà determinante sbloccarsi in attacco? "Per una squadra che si deve salvare, i gol degli attaccanti sono fondamentali. Henry, Lasagna e Djuric danno l’anima per questa squadra. Le occasioni sono arrivate, però bisogna sfruttarle anche perché è sempre facile crearle. Sono sicuro che il gol arriverà. Speriamo che già da domenica riusciremo a fare il passo per uscire da questa situazione".

Il Verona ha subito alcuni torti arbitrali: come state vivendo questa situazione? "Posso dire, da allenatore, di pensare solo al lavoro. I giudizi sugli arbitri li lascio a chi di dovere. Posso solo analizzare il mio lavoro. Spero che qualche episodio ci penda a favore, questo sì".

Ha avuto modo di confrontarsi con la dirigenza? Se sì, c'è il sentimento comune che la svolta sia vicina? "Il mio sentimento è quello di crederci sempre, perché è veramente così. In queste ultime 3 gare ho visto una squadra viva, grintosa e con cattiveria. L’affetto dei tifosi poi mi dimostra questa cosa, quindi come faccio a non crederci io per primo? Da parte mia c’è massima fiducia nella squadra. Prima o poi questo step arriverà".